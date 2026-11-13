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Reyting ölçümlerine Rekabet Kurulu'ndan inceleme!

13.11.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Reyting ölçümlerine Rekabet Kurulu'ndan inceleme!

Rekabet Kurulu, televizyon kanallarının ve programlarının izlenme oranlarını ölçen Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında resen soruşturma başlattı. Reklamcılık hizmetlerine yönelik sektör incelemesinden elde edilen bulgular üzerine alınan kararda, şirketin izleyici paneli yönetimi, veri işleme ve reyting raporlama süreçlerinde Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin mercek altına alınacağı bildirildi.

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Rekabet Kurulu, televizyon izleyici ölçümü hizmetlerini yürüten Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden söz konusu soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

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Reklamcılık hizmetlerine yönelik yürütülen sektör incelemesi kapsamında elde edilen bilgi ve bulgulara işaret edilen açıklamada, Kurulun, şirkete Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmasına karar verdiği bildirildi.

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Açıklamada, kamuoyunda "reyting" olarak bilinen televizyon izleyici ölçümü sonuçlarının, televizyon kanallarının ve programlarının ne kadar izlendiğini ve hangi izleyici gruplarına ulaştığını gösterdiğine dikkat çekilerek, reklamverenler ve onlar adına faaliyet gösteren medya planlama ve satın alma ajanslarının, reklamların yayımlanacağı kanal, program ve saatleri belirlerken bu verilerden yararlandığı anımsatıldı.

İzlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının, reklamverenlerin ve ajansların farklı kanallar üzerinden hedef kitleye ulaşmanın maliyetini sağlıklı biçimde değerlendirebilmeleri ve reklam bütçelerini buna göre yönlendirebilmeleri bakımından önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Televizyon yayıncıları açısından da bu veriler, ulaştıkları izleyici kitlesini reklamverenlere doğru biçimde gösterebilmeleri, reklam fiyatlarına ilişkin görüşmelerde bu erişimi ortaya koyabilmeleri ve reklam bütçelerinden pay almak için rekabet edebilmeleri bakımından önem arz etmektedir. Soruşturma kapsamında, televizyon izleyici ölçümü hizmetlerine ilişkin uygulamaların ölçüm sonuçları ve televizyon reklamcılığındaki rekabet koşulları üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek şirketin ölçüme esas verilerin kullanılması, izleyici panelinin oluşturulması ve yönetilmesi, izleme kayıtlarının işlenmesi ve ölçüm sonuçlarının raporlanması gibi faaliyetlerini yerine getirirken kanunu ihlal edip etmediği incelenecek."

 

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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