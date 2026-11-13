PEGASUS BİLET KAMPANYASI BAŞLADI! 11 eurodan başlayan yurt dışı biletleri hangi ülkelere geçerli?

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Pegasus, yurt dışına seyahat planlayanlar için yeni bilet kampanyasını başlattı. Üç gün sürecek kampanyada toplam 200 bin koltuk, belirlenen uçuşlarda indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Biletler 11 euro + vergilerden başlıyor ancak her uçuşta aynı fiyat uygulanmıyor.

Kampanyanın dikkat çeken tarafı, yalnızca İstanbul çıkışlı uçuşlarla sınırlı olmaması. Ankara, İzmir, Antalya ve Çukurova gibi farklı noktalardan yapılan bazı yurt dışı seferleri de indirim kapsamında.

Bilet almak isteyenlerin ise acele etmesi gerekiyor. Kampanya 15 Kasım Pazar gecesi sona erecek. Üstelik indirimli koltuklar daha önce tükenirse kampanya süresi dolmadan da sona erebilecek.

PEGASUS BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Pegasus'un 11 euro + vergilerden başlayan yurt dışı bilet kampanyası 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.30'da başladı.

İndirimli biletler 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar satın alınabilecek.

Ancak kampanya toplam 200 bin koltukla sınırlı. Bu nedenle belirtilen başlangıç fiyatı her uçuşta ve her tarihte bulunamayabilir.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bilet satın alma ve ödeme işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.

PEGASUS 11 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERE GEÇERLİ?

Pegasus'un duyurduğu kampanya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çok sayıda yurt dışı hattını kapsıyor.

11 euro + vergilerden başlayan fiyatların geçerli olduğu seçili rotalar arasında Almanya, Hollanda, Yunanistan, İsviçre, Avusturya, Polonya, Portekiz ve Balkan ülkelerindeki çeşitli noktalar bulunuyor.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı kampanya hatlarından bazıları şöyle:

Amsterdam

Atina

Berlin

Bratislava

Bremen

Bükreş

Cenevre

Dortmund

Düsseldorf

Eindhoven

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Kopenhag

Köln

Münih

Nürnberg

Podgorica

Prag

Priştine

Rotterdam

Saraybosna

Stuttgart

Üsküp

Viyana

Zagreb

Zürih

Bu noktalardaki seçili direkt uçuşlar 11 euro + vergiler başlangıç fiyatıyla kampanya listesinde yer alıyor.

Ancak her tarih ve sefer için aynı ücretin sunulması söz konusu değil. Bilet fiyatı, seçilen uçuşa ve kalan kampanyalı koltuk sayısına göre değişebiliyor.

ANKARA VE İZMİR ÇIKIŞLI UÇUŞLAR DA KAMPANYADA

İndirim yalnızca İstanbul'dan uçacak yolcuları ilgilendirmiyor.

Pegasus'un açıkladığı listeye göre Ankara ve İzmir çıkışlı çeşitli yurt dışı uçuşları da 11 euro + vergiler başlangıç fiyatıyla kampanyaya dahil edildi.

İzmir çıkışlı hatlar arasında Lizbon, Londra Stansted, Podgorica, Şarm El Şeyh, Üsküp ve Varşova bulunuyor.

Ankara'dan ise Amman, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Köln, Lizbon, Londra Stansted, Podgorica, Şarm El Şeyh, Stuttgart, Varşova ve Viyana kampanya listesinde yer alıyor.

Antalya-Varşova ve Çukurova-Berlin uçuşları da 11 euro + vergiler başlangıç fiyatıyla belirtilen hatlar arasında.

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Pegasus'un resmî listesinde bunların dışında farklı şehirlerden karşılıklı veya tek yönlü çok sayıda uçuş seçeneği de bulunuyor.

PEGASUS 614 TL UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NEDİR?

Pegasus'un kampanyası bazı haberlerde 614 TL'lik uçak bileti indirimi olarak duyuruldu. Ancak şirketin açıkladığı fiyat Türk lirası üzerinden değil, euro üzerinden belirleniyor.

Kampanyanın başlangıç fiyatı 11 euro + vergiler.

Bu nedenle 11 euronun Türk lirası karşılığı, yolcunun ödeyeceği toplam bilet fiyatıyla aynı değil.

Havalimanı vergileri ile tercih edilen ek hizmetler toplam tutarı değiştirebiliyor. Ayrıca kampanyalı fiyatlar uçuş tarihi, güzergâh ve koltuk durumuna göre farklılık gösterebiliyor.

Bilet satın almadan önce ödeme ekranındaki nihai tutarın kontrol edilmesi gerekiyor.

PEGASUS İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE KULLANILABİLECEK?

Kampanyadan satın alınan biletler, 1 Aralık 2026 ile 27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarında kullanılabilecek.

Dolayısıyla 13-15 Kasım tarihleri biletlerin satın alınabileceği dönemi, 1 Aralık-27 Mart tarihleri ise seyahatin gerçekleştirilebileceği dönemi ifade ediyor.

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Kampanya bütün yurt dışı seferlerinde geçerli değil. Yalnızca Pegasus tarafından açıklanan hatlardaki seçili direkt uçuşları kapsıyor.

Kuzey Kıbrıs seferleri ve farklı hava yollarıyla ortak gerçekleştirilen uçuşlar ise kampanya dışında tutuluyor.

PEGASUS BİLET KAMPANYASINDAN NASIL YARARLANILIR?

Pegasus'un yeni kampanyasında iki önemli koşul bulunuyor.

İlki, biletlerin yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınabilmesi. Kampanyalı fiyatlar şirketin internet sitesinden veya seyahat acentelerinden alınan biletler için geçerli değil.

İkinci koşul ise Pegasus BolBol üyeliği.

Kampanyadan yalnızca BolBol üyeleri yararlanabiliyor. Üyeliği bulunmayan yolcular, kampanya süresi içerisinde ücretsiz üye olduktan sonra indirimli bilet satın alabiliyor.

Biletleme sırasında yolcuların kendi BolBol üyelik bilgilerini kullanmaları gerekiyor.

11 EURO BİLETLERE BAGAJ DAHİL Mİ?

Kampanyanın dikkat edilmesi gereken bir diğer noktası bagaj hakkı.

11 euro + vergilerden başlayan fiyatlar Pegasus'un Light Paket biletleri için geçerli.

Light Paket kapsamında yolcular bir adet koltuk altına sığacak çanta taşıyabiliyor. Kabin bagajı ve uçak altı bagajı ise bu pakete dahil değil.

Pegasus, kampanyalı Light Paket bilet satın alan yolculara ek bagaj seçenekleri de sunuyor.

Kampanya kapsamında bilet satın alma sırasında:

Kabin bagajı hakkı 11 euro,

12 kilogram uçak altı bagajı hakkı 11 euro

karşılığında satın alınabiliyor.

Yolcular isterlerse Light Paket ücretine 22 euro fark ödeyerek Süper Eko Paket'i de tercih edebiliyor. Bu pakette koltuk altı çantasının yanı sıra kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagajı hakkı bulunuyor.

PEGASUS KAMPANYASI KAÇ KOLTUKLA SINIRLI?

Pegasus'un 13 Kasım'da başlayan kampanyası toplam 200 bin koltuk için geçerli.

Belirlenen kontenjanın satış dönemi sona ermeden tükenmesi hâlinde indirimli fiyatlar daha erken sona erebilecek.

Şirketin kampanya koşullarına göre biletler yalnızca listelenen direkt uçuşlarda ve belirtilen tarihler arasında satın alınabilecek.

İndirimli bilet almak isteyen yolcular, güncel uçuşları ve fiyatları Pegasus mobil uygulamasından kontrol edebilecek.