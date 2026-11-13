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Doğadan toplayıp yemişti! Nurcan Alp'ten acı haber geldi

13.11.2026 - 15:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğadan topladığı mantarı yedikten sonra zehirlenen 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nurcan Alp'ten acı haber geldi. Karaciğer nakli yapılan Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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1Doğadan toplayıp yemişti! Nurcan Alp'ten acı haber geldi

Nazilli’de yaşayan Nurcan Alp, mantar yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Alp, yoğun bakım servisine alınarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Alp için acil karaciğer donörü çağrısı yapıldı.

2Doğadan toplayıp yemişti! Nurcan Alp'ten acı haber geldi

Uygun donörün bulunmasının ardından ameliyata alınan 45 yaşındaki kadının operasyonunun başarılı geçtiği açıklanmıştı. Ameliyatın ardından ailesi ve yakınları umutlu bekleyişini sürdürürken, yoğun bakımda tedavisi devam eden Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

3Doğadan toplayıp yemişti! Nurcan Alp'ten acı haber geldi

İki çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin, ikindi namazının ardından Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi’nden kaldırılarak İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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