Resmî Gazete'de yayımlandı: Tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranları değişti

Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları ve tarih aralıkları yeniden belirlendi.

İthalat Rejimi'nde yapılan bu değişiklik, iç piyasadaki dengeler ve üretim sezonları dikkate alınarak hazırlandı. Kararla birlikte değişen yeni vergi oranları şunlardır:

1. BAZI SEBZE İTHALATINDA VERGİ %5 OLDU

Belirli sebze ürünleri (0703.10.19.00.11 GTİP kodlu eşya) için geçici bir vergi indirimi yapıldı.

Yeni Vergi Oranı: 31 Ocak 2027 tarihine kadar %5 olarak uygulanacak.

İstisnalar: Bu oran Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova için geçerli değildir.

2. YAĞLI TOHUM İTHALATINDA SEZONLUK VERGİ

Yağlı tohum ürünleri (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP kodlu eşyalar) için yılın belirli dönemlerinde geçerli olacak yeni vergi oranı belirlendi.