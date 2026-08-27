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Resmî Gazete'de yayımlandı: Tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranları değişti

27.08.2026 - 10:41Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir
Resmî Gazete'de yayımlandı: Tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranları değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, ithalat rejiminde stratejik tarım ürünlerini ilgilendiren önemli düzenlemelere gidildi. Belirli gümrük tarife pozisyonlarındaki ürünler için vergi oranları ve dönemsel uygulamalar güncellendi.

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Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları ve tarih aralıkları yeniden belirlendi.

İthalat Rejimi'nde yapılan bu değişiklik, iç piyasadaki dengeler ve üretim sezonları dikkate alınarak hazırlandı. Kararla birlikte değişen yeni vergi oranları şunlardır:

 

1. BAZI SEBZE İTHALATINDA VERGİ %5 OLDU

Belirli sebze ürünleri (0703.10.19.00.11 GTİP kodlu eşya) için geçici bir vergi indirimi yapıldı.

  • Yeni Vergi Oranı: 31 Ocak 2027 tarihine kadar %5 olarak uygulanacak.

  • İstisnalar: Bu oran Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova için geçerli değildir.

 

2. YAĞLI TOHUM İTHALATINDA SEZONLUK VERGİ

Yağlı tohum ürünleri (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP kodlu eşyalar) için yılın belirli dönemlerinde geçerli olacak yeni vergi oranı belirlendi.

  • Uygulanan Dönemler: 1 Ocak - 15 Haziran tarihleri arasında ve 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında gümrük vergisi %12 olacak.

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Resmî Gazete'de yayımlandı: Tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranları değişti
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Resmî Gazete'de yayımlandı: Tarım ürünlerinde gümrük vergisi oranları değişti