Balıkçılardan yüz güldüren sezon müjdesi: Bu sene palamut bol, fiyatı çok ucuz olacak!

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Av sezonun başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren balıkçı Hüseyin Güzey, "Biz kendi bilgilerimize, tecrübelerimize dayanarak öngörebiliyoruz. Palamut balığının havyar dökme tarihi vardır. O tarihte palamutun en küçük hali vonoz dediğimiz, haziran ayının içinde o vonoz tutulduğu zaman çok balık olacağını tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz de yüzde 80'de tutuyor. Bu sene de çok verimli geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımız palamutu çok ucuza yiyecek, buna eminim. Fazlasıyla olacağını tahmin ediyoruz. Herkese afiyet olsun. Sezon burada 1 Eylül'de başlıyor. Profesyonel gırgır balıkçıları 1 Eylül'de açılıyor. Bizim küçük balıkçı diye tabir ettiğimiz balıkçı 15 Ağustos'ta çapara olarak oltayla balık avlamaya başladı. Onun için 1 Eylül'de büyük tekneler denize açıldığı zaman bir ay gelmez, 15 gün gelmez, balığını verir limandan çıkartır. Yoğun bir çalışma, tempo olacak. Bu sene tüm balıkçı için korkunç bir çalışma olacağını tahmin ediyoruz. Herkese hayırlı olsun diyoruz, herkese bol kazançlar" dedi. Konuşmasının devamında Güzey, "Bize, teknecilere gemiciler geliyorlar. Ordu, Giresun gibi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geliyorlar. Onlar sezonluk geliyorlar. 1 Eylül'de başladığı zaman ocakta, 6 ay sonra anca izin alabiliyorlar. O arada ayda bir evlerine gidebiliyorlar. 15 günde bir, ayda bir gidebiliyorlar. O gemi reisinin hesabına göre uyarlanır. Ama denize açıldığın zaman bir teknenin 10 gün sonra da, 15 gün sonra da bir ay sonra da limana geldiği zamanlar oluyor. Palamutun çok olduğunu söyledik ve öyle olacak. Palamut çok olduğu zaman Karadeniz'de hamsinin çok az olduğunu tahmin ediyoruz ve az olacak. Neden az olacak? Çünkü palamut küçük balığı korkunç bir şekilde tüketir. Palamut hamsinin de hastası, hamsiyi de bitirir denizde. Hamsiciler beklemesin, bu sene onlar için zor olur" ifadelerini kullandı.