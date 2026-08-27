Batı Karadeniz'in incisinde rekor: Amasra'yı ilk 8 ayda 1 milyondan fazla turist ziyaret etti!

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Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, "Amasra’mız 2026 yılının ilk 8 ayını çok yoğun geçirdi. Havaların da güzel olması nedeniyle güzel bir sezon geçirdik diyebiliriz. Ramazan ve Kurban bayramları ve hafta içi ziyaret edenlerle birlikte ilk 8 ayda 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Kruvaziyer turizmimiz de Karadeniz'de yaşanan gelişmeler nedeniyle ertelendi. Kuzeydeki savaşın durumuna göre, 2027 yılında yeniden kruvaziyerlerin geleceğini söyleyebiliriz.