GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemReşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı
HaberlerGündem Haberleri Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı

Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı

25.05.2026 - 20:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)

Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, içerisinde bir yakınlarının cenaze töreninden dönen Esenyurt Belediyesi’ne ait servis midibüsü ile itfaiye aracının çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Reşadiye ilçesi Aybastı il yolu Karataş köyü mevkisinde meydana geldi. Celal Yılan (45) yönetimindeki 61 J 1244 plakalı Esenyurt Belediyesi’ne ait yolcu servis midibüsü, Ordu’nun Kabataş ilçesinde katıldıkları bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul’a dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yerden sürüklenen midibüs karşı yönden gelen Sabri Şeref (34) idaresindeki Baydarlı Belediyesi’ne ait 60 RA 715 plakalı itfaiye aracıyla çarpıştı.

İLGİLİ HABER

6 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu
6 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

Haberin Devamı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Emir Bolat (11), Seyit Emin Bolat (9), Ünal Demir (57) ve Bilal Süme (51) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışıyor! İşte 830 kiloluk tosunun fiyatı
Büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışıyor! İşte 830 kiloluk tosunun fiyatı

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

 

Güncel Haberler

Ağrı’da asırlık gelenek: Doğada yetişen şifa kaynağı otlar kış sofraları için hazırlanıyor
#Gündem

Ağrı’da asırlık gelenek: Doğada yetişen şifa kaynağı otlar kış sofraları için hazırlanıyor

Sağanak yağışlar köylülerin kabusu oldu! Dere taştı halk panikledi
#Gündem

Sağanak yağışlar köylülerin kabusu oldu! Dere taştı halk panikledi

Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı
#Gündem

Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı