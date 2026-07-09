Donda kaybeden Ulukale dutunda bu yıl patlama: 650 ton rekolte bekleniyor

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Vali Aygöl yaptığı konuşmada, "Ulukale köyü girişinde bir fabrikamız var. Ulukale dutumuzu kurutup, işletip vatandaşımıza satışa hazırladığımız alanımız var. Geçen sene bir müjde vermek istemiştik. Burayı daha da donanımlı hale getirelim ve Ulukale dutunun hakkını verelim, markalaştıralım dedik. Biraz önce kaymakamımız belediye başkanımız, kooperatif başkanımız, köy muhtarımız, Tarım İl Müdürümüzle, hep birlikte güzel bir organizasyonla hasattan sonra ürünlerimizi kurutacak, paketleyecek, markalaştırıp satışa hazır hale getirecek ortamı birlikte görme imkanı bulduk. Bu fileler ürünü kuşlardan korumak amacıyla seriliyor. Geçen sene 136 üreticimize bu sene de 140 üreticimize yaklaşık 300 üreticimize bu desteği verdik. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Sadece bununla kalmıyoruz. Fide desteği, yeni bahçe oluşturma çalışmaları da devam ediyor. Zirai dondan dolayı üretimimiz geçen sene yüzde 10’lara kadar düşmüştü. Bu sene yaklaşık 650 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Üretime de, yeni bahçeler oluşturmaya da devam edeceğiz.