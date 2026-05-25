GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBüyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışıyor! İşte 830 kiloluk tosunun fiyatı
HaberlerGündem Haberleri Büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışıyor! İşte 830 kiloluk tosunun fiyatı

Büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışıyor! İşte 830 kiloluk tosunun fiyatı

25.05.2026 - 20:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRŞEHİR (İHA)

Büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarışıyor! İşte 830 kiloluk tosunun fiyatı

Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı’nda satışa çıkarılan 830 kilo ağırlığındaki tosun, 300 bin TL’ye alıcı buldu. Besiciler; büyükbaş hayvan fiyatlarının otomobil fiyatlarıyla yarıştığını belirtirken, pazarda yoğunluğun artmasının beklendiği ifade edildi.

Haberin Devamı

Muş’tan Kırşehir’e hayvan satışı için gelen besici Can Sönmez, yaylım tosununu 300 bin TL’ye sattığını söyledi. Hayvanlarının yayla malı olduğunu belirten Sönmez; "Hayvanlarımız yayla malı. 830 kilogram ağırlığındaki tosunumuzu 300 bin TL’ye verdik. Galeriye gitsek bir araba alabiliriz. Geçtiğimiz seneye oranla bu yıl daha iyi" dedi.

İLGİLİ HABER

Çanakkale 9 günlük Kurban Bayramı tatiline yüzde 100 hazır! Assos ve Troya tünelleri ile şehre konforlu ulaşım
Çanakkale 9 günlük Kurban Bayramı tatiline yüzde 100 hazır! Assos ve Troya tünelleri ile şehre konforlu ulaşım

Haberin Devamı

Yaklaşık 2 yıllık emeğinin karşılığını almak için hayvanını canlı hayvan pazarına getiren besici Asım Bıyıklı ise hayvanlarına uzun süre özenle baktıklarını ifade etti. Bıyıklı; "2 yıl boyunca hayvanlarımızı besledik ve baktık. Hayvanlar 6-7 ay yaylımda kaldı, kalan dönemi ise kuru beside geçti. Hayvanımıza 275 bin TL istiyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

'Yağmur gelini' Anadolu benekli semenderi Bitlis'te görüntülendi
'Yağmur gelini' Anadolu benekli semenderi Bitlis'te görüntülendi

Canlı Hayvan Pazarı Genel Sekreteri Battal Çelik de pazardaki hareketliliğe dikkat çekerek, büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 60’ının satıldığını söyledi. Vatandaşların büyükbaş hayvanlara yöneldiğini aktaran Çelik; "İnsanlar büyükbaş hayvanlara yöneldi. 6-7 kişi ortaklaşa hayvan alıyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER

Aşırı yağış sonrası yol çöktü bölge trafiğe kapatıldı
Aşırı yağış sonrası yol çöktü bölge trafiğe kapatıldı

Güncel Haberler

Ağrı’da asırlık gelenek: Doğada yetişen şifa kaynağı otlar kış sofraları için hazırlanıyor
#Gündem

Ağrı’da asırlık gelenek: Doğada yetişen şifa kaynağı otlar kış sofraları için hazırlanıyor

Sağanak yağışlar köylülerin kabusu oldu! Dere taştı halk panikledi
#Gündem

Sağanak yağışlar köylülerin kabusu oldu! Dere taştı halk panikledi

Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı
#Gündem

Reşadiye’de otobüs ile itfaiye aracı çarpıştı