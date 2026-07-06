Gündem Hava durumu nasıl olacak? 7 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Yarınki hava durumu belli oldu mu? Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı mı? Yağmur yağacak mı? Havalar serinleyecek mi? Sıcaklar artacak mı?