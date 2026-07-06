GündemHava durumu nasıl olacak? 7 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Yarınki hava durumu belli oldu mu? Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı mı? Yağmur yağacak mı? Havalar serinleyecek mi? Sıcaklar artacak mı?
HaberlerGündem Haberleri Hava durumu nasıl olacak? 7 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Yarınki hava durumu belli oldu mu? Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı mı? Yağmur yağacak mı? Havalar serinleyecek mi? Sıcaklar artacak mı?
Hava durumu nasıl olacak? 7 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Yarınki hava durumu belli oldu mu? Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı mı? Yağmur yağacak mı? Havalar serinleyecek mi? Sıcaklar artacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dört ile sarı kodlu uyarı yaptı. Hava durumu nasıl olacak? Yarınki hava durumu belli oldu mu? 7 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu açıkladı mı? Yağmur yağacak mı? Havalar serinleyecek mi? Sıcaklar artacak mı? İşte detaylar...