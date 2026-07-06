Bingöl'de feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi can verdi

Kaza, Yayladere ilçesi Akçadamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 12 AAE 897 plakalı pikap uçuruma yuvarlandı.

Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ilk olarak Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi'ne, oradan da Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 kişinin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.