TRUMP NE ZAMAN ANKARA'YA GELECEK? İletişim Başkanı Duran'dan son dakika açıklaması! Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılması neden önemli?

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Ankara'da gerçekleşecek zirvede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump görüşmesinde özellikle savunma, ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği başlıklarının masada olması bekleniyor.



İki ülke arasındaki mevcut ortaklıkların geliştirilmesi, yeni iş birliği alanlarının oluşturulması ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alınacağı bildirildi. Bunun yanında bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da kapsamlı görüş alışverişi yapılacak.



Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği görüşmenin, Orta Doğu'dan Avrupa güvenliğine kadar birçok konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.