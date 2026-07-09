Dışarısı 40, fırın önü 400 derece: Adıyamanlı fırıncıların zorlu ekmek mesaisi

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Adıyaman'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar, fırın çalışanlarının mesaisini zorlaştırıyor. Kentte hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlarda ocak içindeki sıcaklık 400 dereceye kadar ulaşıyor. Yaklaşık 30 yıldır fırıncılık yapan Hacı Ünlen'in görev yaptığı fırında, çalışanlar yüksek sıcaklığa rağmen vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için mesailerini sürdürüyor.