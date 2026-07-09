Bu marketteki ürünlerin son kullanma tarihi 1 ay değil, 1 yıl değil tam 10 yıl geçmiş!

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi. Denetimlerde, 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi ve bazı ürünlerde de böcekler ve kurtlar tespit edildi. Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.