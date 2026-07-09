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Bu marketteki ürünlerin son kullanma tarihi 1 ay değil, 1 yıl değil tam 10 yıl geçmiş!

09.07.2026 - 14:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA) -

Kilis'te bir markette yapılan denetimde aralarında son kullanma tarihi 2016 yılında dolan ürünlerin de bulunduğu yüzlerce tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Toplanarak imha edilen bazı ürünlerde kurtlanma tespit edilirken, iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

1Bu marketteki ürünlerin son kullanma tarihi 1 ay değil, 1 yıl değil tam 10 yıl geçmiş!

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi yıllar önce geçen ve satışa sunulan yüzlerce ürün tespit edildi. Denetimlerde, 2016 yılında son kullanma tarihi dolan ürünlerin de raflarda bulunduğu belirlendi ve bazı ürünlerde de böcekler ve kurtlar tespit edildi. Zabıta ekipleri, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu tespit edilen iş yeri hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı. El konulan yüzlerce ürün, gerekli işlemlerin ardından imha edildi.

2Bu marketteki ürünlerin son kullanma tarihi 1 ay değil, 1 yıl değil tam 10 yıl geçmiş!

Denetim sırasında açıklama yapan zabıta personeli, söz konusu iş yerinin düzenli olarak denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımız zaman zaman 'Bu kadar tarihi geçmiş ürün varsa neden denetim yapılmıyor?' diye soruyor.

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3Bu marketteki ürünlerin son kullanma tarihi 1 ay değil, 1 yıl değil tam 10 yıl geçmiş!

Ancak kayıtlarımızda da görüldüğü gibi bu iş yerine sık sık denetim gerçekleştiriyoruz. İş yeri sahibinin eski tarihli ürünleri daha sonra yeniden raflara koyduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

4Bu marketteki ürünlerin son kullanma tarihi 1 ay değil, 1 yıl değil tam 10 yıl geçmiş!

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini ve gerekli cezai işlemler yapılacağını ifade etti.