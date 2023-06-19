Rekabet Kurulu'ndan 'Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlamadan oluşan 'Google' ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerinde 'bağlama' ve 'kendini kayırma' davranışlarıyla, 'piyasadaki hakim durumu kötüye kullandığı' iddiası üzerine ön araştırma yaptı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, 18 Mayıs 2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli buldu. 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 'Hakim Durumun Kötüye Kullanılması' başlıklı 6'ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik; 5 şirketten oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.