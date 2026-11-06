Karabük’te gençler tarlaya indi: İlk kez denediler
06.11.2026 - 15:42Güncellenme Tarihi:
Üretimin merkezinde buluşan Karabük'lü gençler, tarlada unutulmaz bir gün yaşadı. Eskipazar’ın Karaaslanlar köyünde gerçekleştirilen gönüllü lahana hasadında ellerine bıçak alan gençler, üreticilerle birlikte lahana topladı.
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Etkinliğe katılan gönüllü gençler, üreticilerle birlikte lahana hasadı yaparak tarımsal üretime destek verdi. Gençler, hasat sürecini yakından tanıma fırsatı bulurken dayanışma ve gönüllülük deneyimi yaşadı.
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Etkinliğe Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Eskipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dursun Küçükyılmaz ile Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı.Gönüllü lahana hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.