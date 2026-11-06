Karabük’te gençler tarlaya indi: İlk kez denediler

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Etkinliğe Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Eskipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dursun Küçükyılmaz ile Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı.Gönüllü lahana hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.