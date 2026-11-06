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Karabük’te gençler tarlaya indi: İlk kez denediler

06.11.2026 - 15:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Üretimin merkezinde buluşan Karabük'lü gençler, tarlada unutulmaz bir gün yaşadı. Eskipazar’ın Karaaslanlar köyünde gerçekleştirilen gönüllü lahana hasadında ellerine bıçak alan gençler, üreticilerle birlikte lahana topladı.

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1Karabük’te gençler tarlaya indi: İlk kez denediler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen gönüllü lahana hasadı etkinliğinde gençler, üreticilerle birlikte tarlada hasat yaptı.Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, ilçeye bağlı Karaaslanlar köyünde düzenlendi.

2Karabük’te gençler tarlaya indi: İlk kez denediler

Etkinliğe katılan gönüllü gençler, üreticilerle birlikte lahana hasadı yaparak tarımsal üretime destek verdi. Gençler, hasat sürecini yakından tanıma fırsatı bulurken dayanışma ve gönüllülük deneyimi yaşadı.

3Karabük’te gençler tarlaya indi: İlk kez denediler

Etkinliğe Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Yasin Önder, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Eskipazar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dursun Küçükyılmaz ile Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı.Gönüllü lahana hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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