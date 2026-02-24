GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRamazan'ın endişesi gerçek oldu! Ezan erken okundu, vatandaşlar orucunu açtı
HaberlerGündem Haberleri Ramazan'ın endişesi gerçek oldu! Ezan erken okundu, vatandaşlar orucunu açtı

Ramazan'ın endişesi gerçek oldu! Ezan erken okundu, vatandaşlar orucunu açtı

24.02.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ramazan'ın endişesi gerçek oldu! Ezan erken okundu, vatandaşlar orucunu açtı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 dakika erken okunan akşam ezanı, çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden oldu. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrası bir gün kaza orucu tutması gerektiğini anlatırken, Gömeç Müftüsü Mehmet Ali Bal da ezanın temkin vakti içinde okunduğunu kaydederek orucun tekrarına gerek olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Burhaniye'de dün akşam ezanın 3 dakika önce okunması çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı. Burhaniye Kocacami'deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu.

Saat 19.00 sırasında ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okunurken, yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu. Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

Ramazanın endişesi gerçek oldu Ezan erken okundu, vatandaşlar orucunu açtı

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise, "Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

Güncel Haberler

Pervari'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı
#Gündem

Pervari'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı

Muş’ta zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi
#Gündem

Muş’ta zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı
#Gündem

Son bina yıkıldı Çorum'un tarihi silüet gün yüzüne çıktı