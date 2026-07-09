NATO Zirvesi'nde gastronomi şöleni: Dünya liderlerine Hizan kara kovan balı ikram edildi

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Kara kovan balı üreticisi Hasan Durmaz ise "Şifa kaynağı olan sepet kara kovan balımızın böyle önemli bir organizasyonda dünya liderlerine sunulması bizleri mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeyle birlikte Hizan balının hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz" diye konuştu.