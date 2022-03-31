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Polislerin mesai saatlerinde yeni dönem! Bakanlık talimat verdi, artık değişiyor

Polislerin mesai saatleri ile ilgili son dakika gelişmesi! Emniyet Genel Müdürlüğü 81 ile yazı gönderdi, tamamen değişti. Polislerin çalıştığı 12/24 çalışma sisteminin personelin moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü ifade edilen yazıda, Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi talimatı verildi.

31.03.2022 - 13:54 |
Polislerin mesai saatlerinde yeni dönem! Bakanlık talimat verdi, artık değişiyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, polislerin çalıştığı 12/24 çalışma sisteminin personelin moral ve motivasyonu ile verimliliğini düşürdüğü ifade edildi.

12/24 sisteminden kademeli olarak hızlı bir şekilde vazgeçilmesi gerektiği vurgulanan yazıda, "Personelin moral ve motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin arttırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi amacıyla, çalışma saatleri yönüyle, İl Emniyet Müdürlüklerindeki Polis Merkezi Amirlikleri ve resmi ekiplerde 8/24 ve 12/36 çalışma sistemine tamamen geçilmesi, diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde gerekli planlama ve düzenlemelerin yapılması hususunda birimlerimiz ilgide kayıtlı Bakanlık Genelgesi ile talimatlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"POLİSLER İŞ VE SOSYAL HAYAT DENGESİNİ SAĞLAYAMADI”

Yazıda ayrıca polis teşkilatı içerisinde görevli personellerin mesai saatlerine ilişkin yapılan çalışma sonucuna da yer verildi. Buna göre; polislerin yüzde 29.41'inin 12/24, yüzde 15.48'inin 12/36, yüzde 27.34'ünün 08.00-17.00, yüzde 27.11'inin operasyonel birimlerin kendi çalışma sistemi doğrultusunda, bir kısmının ise 8/24 çalışma sistemine göre çalıştırıldığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş imzasını taşıyan yazıda, 12/24 çalışma sisteminde polislerin iş ve sosyal hayat dengesini sağlayamadığı da belirtildi.

"MESAİ YENİDEN DÜZENLENECEK"

Çalışma saatleri ile ilgili olumsuzların giderilmesi için 12/24 çalışma sisteminden kademeli ve hızlı bir şekilde vazgeçileceği belirtilen Aktaş imzalı yazıda şu bilgilendirme yapıldı: “Grup çalışma sisteminin uygulandığı birimlerde 8/24 ve 12/36 olacak şekilde gerekli düzenlemelerin ve çalışma planlarının 1 ay içerisinde yapılarak ilinizdeki çalışma saatleri ile ilgili oluşan son durumun Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini, konunun hassasiyetle takip edilerek ivedilikle yerine getirilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim."

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