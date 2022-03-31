Ne zaman oruç tutacağız, oruca hangi gün kalkılıyor? İlk oruca ne zaman kalkılacak, oruç ne zaman başlıyor?

Oruç Ramazan Bayramı arefe gününe kadar tutulacak. Müslümanlar heyecanla oruç ibadetlerini yerine getirmek için bekliyor. İlk teravih 1 Nisan’da kılınacak. Farz olan oruç ibadeti için ne zaman sahura kalkacağız? İlk oruca ne zaman kalkılacak, oruç ne zaman başlıyor?

ORUCA NE ZAMAN KALKILACAK, ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a başlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

İlk iftar 2 Nisan Cumartesi akşamı olacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu tutup, iftar yapacaklar.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ VE ANLAMI

Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 senesinde Mayıs ayına denk gelmekte. Arefe günü 1 Mayıs 2022 günü olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs tarihinde idrak edecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba