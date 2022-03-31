Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç tutmanın vücuda etkileri, faydaları!

11 ayın Sultanı Ramazan ayı için saatler kala, oruç ile ilgili araştırılanlar da arttı. Merak edilen konulardan biri de orucun vücuda olan faydası oldu. Yapılan araştırmalarda orucun vücut için bir detoks süreci olduğunu söyleyerek, özellikle yıl boyu sağlıksız beslenmeden ötürü yorulan sindirim sistemi bu süreçte düzenli öğün alışkanlığıyla kendini yenilendiğini belirtiyor.

30 GÜN SONRA İNSAN VÜCUDU İLK HALİNE DÖNÜYOR!

Bilim insanları orucun insan vücudundaki sağlıksal arınma hakkında yaptıkları araştırma sonuçlarını paylaştı. ABD'li bilim insanlarının yıllardır yaptıkları çalışma sonucunda orucun insan vücudunu yenilediklerini hatta bazı bilim insanları vücudun anne karnından çıkan an gibi yenilendiğini vurguluyor. Hücrelerin ve organların aşırı besin tüketimine maruz kalmadıkları için düzenli bir işlevsel yöntemine geçer. Bundaki en büyük payda düzenli tüketilen öğünlerdir. Çünkü insan vücudu düzenli saatlerde tükettiği besinler sayesinde fonksiyonel bir sürece girer.

ORUCUN VÜCUDA FAYDALARI NELERDİR?

Dengeli bir beslenmeden dolayı vücut doku ve hücreleri yenilenme için zaman kazanır.

Vücutta atık olarak biriken besin ve toksin içeren maddeler bu ay içerisinde vücuttan atılma fırsatı bulur.

Aşırı ve sağlıksız beslenmeden ötürü deforme olan sindirim sisteminin en önemli iki organı olan bağırsaklar ve mide dinlenmesini sağlar.

Kan içinde biriken iltihap ve şeker oranını dengeler. Bu sayede damar ve kalp hastalıkları riski azalır.

Kalp atışlarının normalleşmesini sağlar. Vücuttaki toksinlenme hızla en az seviyeye düşer.

Sinir sistemi vücutta yoğun iş temposu ve sağlıksız beslenmeden dolayı en çok hasar alan bölgedir. Bu yüzden stres ve zihinsel sorunlar artar. Uzmanlar bu süreçteki dengeli ve düzenli yaşam tarzının sinirleri de düzelttiğini vurgular.

Dinlenen vücut ve organlar nedeniyle beyin hızla bir hasar düzeltimine girer. Bu da yatışan sinirlere vesile olur. Dengeli bir biçimde yapılan iftar ve sahur sayesinde vücut gereksiz bir tüketim ihtiyacını azaltır.