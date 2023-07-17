Polis ekiplerinden yolcu kılığında denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri, yolcu minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Beşiktaş Meydanı’ndan yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan şoförleri denetim noktasında bekleyen ekiplere bildirdi. Levent Mahallesi ile Büyükdere Caddesi’ndeki denetleme noktalarında durdurulan 6 minibüsü şoförüne, fazla yolcu bindirme, durak haricinde yolcu alma, seyir esnasında cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama gibi kural ihlallerinden toplam 3 bin 36 lira ceza kesildiği öğrenildi.