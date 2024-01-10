Plajda cinsel iliÅŸki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine inceleme

Plajda cinsel iliÅŸki görüntülerine inceleme
Zonguldakâ€™ta. sosyal medyada bir kadÄ±nla erkeÄŸin plajda cinsel iliÅŸkide bulunduÄŸu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle ilgili polis ekipleri, â€˜hayasÄ±zca hareketlerâ€™ suÃ§u kapsamÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±. Ã‡iftin kimlikleri henÃ¼z tespit edilemedi.
10.01.2024 - 16:45 | | Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
Kent merkezinde KÄ±zlar PlajÄ±â€™nda iddiaya gÃ¶re, 2 gÃ¼n Ã¶nce bir kadÄ±nla bir erkeÄŸin cinsel iliÅŸkide bulunduÄŸuna iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis, â€˜hayasÄ±zca hareketlerâ€™ suÃ§u kapsamÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±. Ã‡iftin kimlikleri henÃ¼z tespit edilemedi. (DHA)
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