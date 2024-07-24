18 şehirde sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 22°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu