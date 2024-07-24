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Gündem18 şehirde sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri 18 şehirde sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

18 şehirde sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun batı ve güneyi, (Samsun hariç) Batı ve Orta Karadeniz kıyı illeri ve Bolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

• 24 Temmuz 2024 - 19:21 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 19:21 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 25°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 23°C, 33°CParçalı bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Uşak, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 39°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 24°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 27°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 27°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 25°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yarın (Perşembe) yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 24°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun hariç bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°CParçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı ve Iğdır ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Van ve Ağrı'nın doğu çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 25°CParçalı bulutlu

MALATYA 20°C, 35°CParçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 28°CParçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 39°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 40°CAz bulutlu ve açık