18 şehirde sağanak yağışlar etkili olacak! Meteoroloji sel ve su taşkınlarına karşı uyardı
Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi, İç Anadolu'nun batı ve güneyi, (Samsun hariç) Batı ve Orta Karadeniz kıyı illeri ve Bolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, İç Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 24 Temmuz 2024 - 19:21 • Son Güncelleme:
• 24 Temmuz 2024 - 19:21 • Son Güncelleme:
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