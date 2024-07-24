AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında arbede!

TBMM Genel Kurulu, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu, 'Vergi Dilimleri' başlıklı önergesi bölümünde konuşan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, "Konumuz vergi ama zengine değil, yoksula, emekçiye, emekliye yüklediğiniz, cebinden çaldığınız vergiler. Düşünün, siz maaşınızı çeken bir emekçisiniz, gittiniz bankaya maaşınızı çektiniz. İşçi, emekli olabilirsiniz veya memur olabilirsiniz. O esnada arkanızdan biri geldi, cebinizden çok büyük bir kısmını çaldı. Böyle bir durum yaşarsanız ne yaparsınız, önce bağırırsınız, 'Hırsız var, hırsız var, hırsız var' dersiniz. Sonra gidersiniz polise şikayetçi olursunuz ve bu hırsızı dava edersiniz. Benim az önce anlattığım olayı TÜİK sayesinde AKP her ay düzenli bir şekilde yapıyor. Gelin buraya, 'Hırsız değiliz' deyin" dedi.

AK Parti milletvekilleri Bozan'a tepki gösterdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Verilen arada AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce arbede yaşandı. CHP milletvekillerinin araya girme çabasına rağmen AK Parti ve DEM Partililer arasında yumruklu kavga yaşandı. DEM Parti'li Bozan'ın Genel Kurul’dan çıkması ile gerginlik yatıştı. Aranın ardından yeniden Genel Kurul yeniden toplandı. Ancak Bozdağ, yaşananlar nedeniyle görüşmelere 40 dakika ara verdi. (DHA)

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