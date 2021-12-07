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PKK'nın 'hacker' grupları soruşturmasında 42 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'hacker' gruplarına yönelik soruşturmada 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi.

07.12.2021 - 09:00 |
PKK'nın 'hacker' grupları soruşturmasında 42 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü bünyesinde faaliyet yürüten 'Mezopotamia Hackers' ve 'Cmg-Team Cold Hackers' isimli 'hacker' gruplarına mensup 42 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, 81 ilde kamu kurum kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirlendi. 42 şüpheli hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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