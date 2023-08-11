Pençe Kilit şehitlerine acı veda... Gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşinde 6 asker şehit olmuştu. Şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın cenazesi, memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Çardaklı Mahallesi’ne getirildi. Cenazesi baba evine götürülerek helallik alınan şehit Üçdağ için, köy camisinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şenyurt, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Üçdağ’ın cenazesi, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Şehit Mahmut Üçdağ’ın 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

ŞEHİT TEĞMEN, ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'nın Bala ilçesine getirildi. Şehit Altınbaş için Bala Merkez Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda askeri personel ve emniyet mensubu katıldı. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile kardeşi Uğur Altınbaş, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Anne ve oğlunu yakınları teselli etmeye çalmıştı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit Altınbaş’ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın cenazesi, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.

ŞEHİT AĞABEYLERİNİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADILAR

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi. Buradaki törene; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gurup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan annesi Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir ise şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehidin kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir, son yolculuğuna ağabeylerini asker selamı ile uğurladı.

Şehit Özdemir’in cenazesi, öğle vakti Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından asri mezarlıktaki Yeşilkent Şehitliği’nde toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN CENAZESİ, MEMLEKETİ SİVAS'A GETİRİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale’nin cenazesi, askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törene; Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Ak Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma ile askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Kız kardeşi Zümrüt Alma'nın karşılama sırasında şehit ağabeyinin askeri üniformasını giydiği görüldü. Şehidin annesi Emine Lale'yi, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy teselli etmeye çalıştı. Havalimanındaki karşılama sonrası cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, morga kaldırıldı.

Şehit Özkan Lale’nin cenazesi, ikindi vakti Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

6 AYLIK BEBEĞİ TABUTUNA DOKUNDU

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinden olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için, bugün sabah saat 08.30'da Hakkari'nin Otluca ilçesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı önünde Birlik Uğurlaması yapıldı. Akabinde saat 09.00'da ise Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni ile cenazesi saat 13.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı’na getirildi. Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

Şehit Sezer’i naaşını karşılama törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra il protokolü katıldı. Şehidin naaşı baba evine getirilmek üzere yola çıktı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KEMAL ÖZEK’İN NAAŞI DENİZLİ’YE ULAŞTI

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in naaşı Denizli’ye ulaştı. Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin aziz naaşı, Vali Ali Fuat Atik, Denizli protokolü, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.

Askeri uçaktan indirilerek Mehmetçiklerin omuzlarında taşınan Şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in naaşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde karayoluyla baba ocağı Buldan’a doğru yola çıktı. Şehit Özek’in naaşının bugün Buldan ilçesi Alanyazı Meydanında ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası yapılacak askeri tören ile Buldan Beyler Mahalle Mezarlığına defnedilecek.