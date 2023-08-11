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Saldırı girişimi önlendi, 12 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

11.08.2023 - 14:13 |
Saldırı girişimi önlendi, 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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