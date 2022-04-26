MSB: PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kilit operasyon bÃ¶lgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza terÃ¶ristlerce yapÄ±lan roketatar saldÄ±rÄ±sÄ±nda kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z sÃ¶zleÅŸmeli er Yunus Kalkan ÅŸehit olmuÅŸ, 4 kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahâ€™tan rahmet, kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r, yaralÄ± personelimize de acil ÅŸifalar dileriz" denildi.Â

Hatay'a ÅŸehit ateÅŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Irak'Ä±n kuzeyindekiÂ 'PenÃ§e-Kilit Operasyonu'nda, terÃ¶ristlerin roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucuÂ ÅŸehit olanÂ SÃ¶zleÅŸmeli Piyade Er Yunus Kalkan'Ä±n (21) acÄ± haberi, Hatay'daki ailesine ulaÅŸtÄ±.

'PenÃ§e-Kilit Operasyonu' kapsamÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyine intikal eden birliklere,Â saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda terÃ¶ristlerce gerÃ§ekleÅŸtirilen roketatarlÄ± saldÄ±rÄ±da, SÃ¶zleÅŸmeli Piyade Er Yunus Kalkan ÅŸehit oldu. Åžehit Kalkan'Ä±n acÄ± haberi, Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esindeki baba ocaÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±. Åžehidin Ã‡amaltÄ± Mahallesi'ndeki evine TÃ¼rk bayraklarÄ± da asÄ±ldÄ±. Åžehit Yunus Kalkan'Ä±n cenazesi,Â Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan YayladaÄŸÄ± Asri MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

Kalkan ailesinde 4 kardeÅŸten 1'i olan ÅŸehidinÂ bekar olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â