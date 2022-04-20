Pençe Kilit Harekatı ile ilgili son dakika açıklaması: Bakan Akar duyurdu: Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Akar, "Faaliyetlerimiz başarılı şekilde devam ediyor. Zorluklara rağmen kararlılıkla Mehmetçik ele geçirdi. Safha safha. Bu birinci safha. Bu operasyon sürecek daha. Birinci aşama, birinci safha planlandığı şekilde devam ediyor.

Orada onlarca mağara var, tek tek temizlenmesi lazım. İki şehidimiz var. Onlara şükran borçluyuz. Onların yaptığı konuşmalardan çıkış yolları olmadığını görüyoruz. Mağaraların içine ne kadar saklanırlarsa saklansınlar kurtuluşları yok. Karadan, havadan bunları orada etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürdük.

Şu ana kadar toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Arama tarama devam ettikçe bunların daha yüksek sayıya ulaşacağını söylemek yanlış olmaz" dedi.

300 METRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin yeni görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit etti. 200 metre uzunluğundaki mağaranın 4 odalı olduğu belirlendi" denildi.

Bakanlık paylaşımında mağaralarda yapılan aramalarda ele geçirilenleri de açıkladı:

- 11 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 1 adet Doçka makineli tüfek,

- 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

- 69 adet el bombası,

- 2.500 adet hafif silah mühimmatı,

- 1 adet büyük telsiz

- 1 adet küçük telsiz,

- Çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi ve 49 adet EYP imha edildi. (Milliyet)