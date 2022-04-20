23 Nisan etkinlikleri! 23 Nisan’da çocuklar için konser, sergi, atölye, sinema, tiyatro, müze etkinlik önerileri…

23 Nisan etkinlikleri, 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamak isteyen çocuklar için bir araya getirildi. Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan’ı konser, sergi, atölye, sinema, tiyatro ve müze gibi farklı etkinlikler geçirmek isteyenlere birbirinden güzel 23 Nisan etkinlik önerileri…

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ





Miniatürk, 23 Nisan etkinlik programı

Miniatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden keyifli etkinlikleri çocuklarla buluşturacak.

Miniatürk’e giriş bileti alanlara etkinlikler ücretsizdir.

Etkinlik Programı

22 Nisan Cuma 11.00 – 13.00

Sokak Oyunları

Karagöz ve Hacivat

Jonglör Gösterisi

Çocukla Seslendirme Atölyesi

23 Nisan Cumartesi 14.00 – 16.00

MC Show

Mini Konser

Kukla Gösterisi

23 Nisan Resim Atölyesi

Bando Gösterisi

Vantrolog

Maskotlar

Ritim Show

24 Nisan Pazar 14.00 – 16.00

Animasyon ve Yarışmalar

Müzede Drama

İllüzyon Gösterisi

Mandaldan Tırtıl Atölyesi

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi etkinlik programı

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 24 Nisan’a kadar sürecek “Çocuk Sanat Festivali” düzenliyor. Çeşitli atölyeler, sergiler, filmler, tiyatrolar, konserler, dev piyano ve TRT Çocuk’un en sevilen filmlerinin maskotları bir hafta boyunca çocuklarla buluşacak. Festivalde İstanbul Devlet Opera Balesi Müdürlüğü’nün Türkiye genelinde yaptığı 9. Ulusal Resim Yarışmasının sergisi de yer alacak.

Festival kapsamında fotoğraf eğitimi alacak çocukların çektiği fotoğraflar “Çocukların Gözünden AKM” sergisi olarak sanatseverlerle buluşacak. “Boyama Evi”nde ise çocuklar dilediği yerleri özgürce boyayacak. İnteraktif akvaryumda kendi çizdikleri balıkları denizde yüzdürürken, Renklerle Dans’ta birbirinden eğlenceli müziklerle coşacaklar. Her gün çeşitli tiyatro oyunları ve müzikalleri izleyebilecek olan çocuklar, sanat atölyelerinde de yeteneklerini sergileyecek. Usta sanatçı Fatih Erkoç, 22 Nisan saat 17.00’de çocuk şarkılarından oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Çocuklar 23 Nisan günü ise İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve AKM Açıkhava Sahnesi tiyatro oyunları, illüzyon şov ve Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu’yla bayramın tadını çıkaracak. 24 Nisan’a kadar devam edecek festival, her gün 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik biletlerine biletinial.com ve akmistanbul.gov.tr’den ulaşılabilecek.





Kalyon Kültür 23 Nisan Etkinlik

Kalyon Kültür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu gün boyu sürecek etkinliklerle kutluyor. Çocuklara özgürce ve yaratıcı düşünerek farklı sanatsal, kültürel ve sosyal tecrübeler kazandırmayı amaçlayan PACE Çocuk Sanat Merkezi ile gün boyu gerçekleşecek renkli, eğlenceli ve yaratıcı atölyeler Kalyon Kültür’de çocuklarla buluşuyor.

PACE Çocuk Sanat Merkezi’nin gerçekleştireceği program kapsamında yer alan Küçültme Işınlı Takı ve Anahtarlık Atölyesi’nde kocaman bir resim minik bir kolye, anahtarlık veya çanta süsüne dönüşüyor; Pixel Heykeller Atölyesi rengârenk boncuklar çocukların hayalleri ile birleşerek muhteşem pixel heykeller oluyor; “İleri Dönüşüm” Oyuncak Heykeller Atölyesi çocuklara ileri dönüşümün ne olduğunu öğretirken farklı malzemelerle hayallerindeki heykele kavuşturuyor; Mini Mozaik Atölyesi hem eğlenceli hem de kullanışlı objelerin yapıldığı bir alan sunarken Mozaik Heykeller Atölyesi ise çocuklara “ekleyerek heykel” yapma yöntemini öğretiyor.

Tarih: 23 Nisan 2022

Yer: Kalyon Kültür

Detaylı bilgi: etkinlik@kalyonkultur.org





Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali

Türkiye’nin ilk “Çocuk Sanat, Bilim, Eğlence Festivali’’, bu yıl 3. kez Zorlu PSM’de gerçekleşiyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür A.Ş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Parıltı Görmeyen Çocuk Destek Derneği destekleri ve Zest Projects organizasyonu ile 22-23-24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan festival, yenilenen kimliği ve “Çocukların Festivali” sloganıyla (0-3) -15 yaş arası tüm çocukları ve ebeveynleri hem eğlenceli hem de öğretici birçok sanat bilim ve eğlence aktivitesi ile buluşturmayı hedefliyor.

Çocukların keyifli vakit geçirebileceği birçok eğlenceli ve sanatsal etkinliği sunmasının yanı sıra katılım gösteren çocukların, kişisel becerilerini keşfedebilecekleri, bu becerileri fark edebilecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri deneyimsel aktiviteler sunacak olan festival, sanat, bilim, eğlence ile dolu dolu geçecek.

Festivalde resimden müziğe, mozaikten dramaya, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan sihirbazlık gösterilerine, dijital sanattan kodlamaya, danstan deneysel faaliyetlere kadar çok geniş bir aktivite yelpazesi ile çocukların hem bireysel hem de kollektif olarak dahil olabileceği eğitici ve öğretici atölye etkinlikleri gerçekleştirilerek çocuklara unutulmaz bir 3 günlük serüven yaşatılacak.

Tarih: 23 – 24- 24 Nisan 2022

Yer: Zorlu PSM

Detaylı bilgi: cocuklarinfestivali.com

Doğaçlama Çocuk Oyunu: Sen Yaz Ben Oynarım

Bu oyunda hikayeyi çocuklar yazıyor. Bir saat süren doğaçlama gösteri, çocuklara hayallerini, fikirlerini, duygularını, seslerini kullandıracak.

Bu harika fikirleri de oyuncularımız o esnada gerçek bir tiyatro oyununa dönüştürecek. Eğlenceli, müzikli, renkli bir oyuna.

Uzaylılardan prenseslere, hayvanlardan meyvelere herkes kahramınımız olabilir. Çocuklar belirleyecek.

Tarih: 23 Nisan 2022

Saat: 14:00

Yer: Profilo Kültür Merkezi Batı Alternatif Sahne

Bilet: Biletix

Festival: “World Çocuk Festivali” 23- 24 Nisan’da Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 23 – 24 Nisan’da “World Çocuk Festivali” ile kutluyor. Yapı Kredi World ana sponsorluğunda ve United Colors of Benetton’un desteği ile gerçekleşecek festival, iki gün boyunca çocuklara ve ailelerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Uçurtma sevdası, düzenlediği uçurtma festivalleri ve özgün uçurtma tasarımları ile tanınan Zahit Mungan’ın uçurtmaları World Çocuk Festivali’nde olacak. Çocuklar festivalde uçurtma atölyesine katılarak, kendi uçurtmalarını tasarlayıp uçurabilecek. Ayrıca “Çak Bi Pati” derneğine bağış için Uçurtma Anahtarlık Atölyesi’ne katılabilecek.

Festival boyunca sürecek etkinler kapsamında çocuklar Yapı Kredi bomontiada’yı boyayabilecek, renkli saç örgüleri yapabilecek veya bahçede dev Scrabble ile oynayabilecek. Aileler ise çocukları ile birlikte “Yetişkin Çocuk Bağ Kurma Atölyesi”ne katılabilecekler.

Tümü ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere, 23 ve 24 Nisan günü Yapı Kredi bomontiada’da kayıt olmak yeterli.

Tarih: 23 – 24 Nisan 2022

Yer: Yapı Kredi bomontiada

Bilet: Ücretsiz

Tiyatro: Küçük Kara Balık

Samed Behrengi'nin unutulmaz eseri çocuklarla buluşuyor. Oyunda, "Küçük Kara Balık"ın karşılaştığı yanlışları doğruya, kötüyü iyiye çevirmeye çalışan sürprizlerle dolu, heyecanlı hikayesini çocuklar ilgiyle izliyor. Dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğunun anlatıldığı oyun; adalet, eşitlik, öz güven, cesaret ve benzeri kavramları çocuksu bir bakış açısı ile ele alıyor.

Tarih: 24 Nisan 2022

Saat: 12:00

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Bilet: Biletix

OGM’den 23 Nisan’da Orman ve Çocuk Şenliği

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul başta olmak üzere 10 şehirde aynı anda “Orman ve Çocuk Şenliği” düzenliyor. Rafadan Tayfa, Niloya, Keloğlan, Harika Kanatlar gibi çocukların severek takip ettiği çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikler, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli gösterilerle renklenecek. İstanbul’da 23 Nisan cumartesi günü Belgrad Ormanı’nda düzenlenecek Orman ve Çocuk Şenliği saat 13.00’te başlayacak.

Gösteri Programı

Ankara - Rafadan Tayfa sahne gösterisi / Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi – Etimesgut / Saat: 13.00

İstanbul - Rafadan Tayfa sahne gösterisi /Belgrad Ormanı Neşet Suyu Dikçatı Mevkii /Saat: 13.00

Adana – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi / Balcalı Orman İşletme Şefliği Yerleşkesi, Yeni Adana Stadyumu Karşısı – Sarıçam / Saat: 14.00

Mersin – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi / Mersin Orman Fidanlık Müdürlüğü Davultepe-Mezitli /Saat: 14.00

Konya – Elif’in Düşleri Sahne Gösterisi / Meram Tavusbaba Ormanı Meram / Saat: 12.00

Eskişehir – Harika Kanatlar Sahne Gösterisi / Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Kocakır Sosyal Tesisleri Odunpazarı / Saat: 13.00

Hatay – Keloğlan Sahne Gösterisi / Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü Yerleşkesi Antakya /Saat: 13.30

Şanlıurfa – Keloğlan Sahne Gösterisi / Akbayır Mahallesi Şehir Ormanı Karaköprü / Saat: 14.00

Muğla – Elif’in Düşleri Sahne Gösterisi / Ula Yangın Yönetim Merkezi Yanı Orman Alanı Ula / Saat: 14.00

Kahramanmaraş - Harmanbiş Meddah / Başkonuş Yaylası / Saat: 14.00

ENKA Sanat'tan 23 Nisan’da interaktif çocuk oyunu

ENKA Sanat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda interaktif bir çocuk oyunu olan “Aridu - Galaktik DJ”yi çocuklarla buluşturuyor. Oyun, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda, çocuklar için ücretsiz sahneleniyor. Konsept ve tasarımı Bedirhan Dehmen ve Gökçe Gürçay tarafından yapılan, dramaturjisini Zerrin Yanıkkaya’nın üstlendiği “Aridu- Galaktik DJ”in oyuncuları arasında Gökçe Gürçay, Özlem Kurtuluş ve İlayda Evgin bulunuyor. Beden müziği, sihir, çağdaş dans, sirk ve soundpainting gibi performans sanatlarının bileşiminden oluşan bu performans, çocukları aynı zamanda hikayenin bir parçası haline getiriyor. “Aridu - Galaktik DJ”, farklılıkları, yaratıcılıkla sorun çözmeyi, sözsüz iletişimi ve arkadaşlığı ele alıyor. 7 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan “Aridu - Galaktik DJ”, 23 Nisan Cumartesi günü saat 11:00’de ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. Bilet Fiyatları: Tam: 50TL / Çocuklara ücretsiz

Çocuklar için ‘Seramik Heykel Atölyesi’

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için bir atölye yapacak. Sanatçı Aslışah Erdem’in düzenleyeceği Seramik Heykel Atölyesi ile minik sanatçılar keyifli zaman geçirecekler. Minik sanatçılar, atölye kapsamında hava ile kuruyan kil hamurundan hayal edip tasarladıkları formları gerçekleştirecekler. Çocukların, sanatsal ifade yoluyla öz güven ve farklı düşünme biçimlerini geliştirmesinin yanı sıra hayal ettikleri heykelleri yaparken yine kendilerine ait çözümler üretecek aynı zamanda keyifli vakit geçirecekler. Atölye, 23 Nisan Cumartesi günü saat 14:00 ’te başlayacak. Atölyeye katılım ücretsiz olacak ancak etkinlik öncesinde ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

Galataport'ta Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan ücretsiz konser

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri ile Galataport İstanbul ev sahipliğinde unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Orkestra, Galataport İstanbul Müze meydanında 23 Nisan Cumartesi 13.30 ve 17.00 saatlerinde ücretsiz olarak iki ayrı konserde sahne alacak. Şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in yapacağı konserlerde orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik edecek. Konserde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim’den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirilecek. İstanbul konseri öncesinde ise DÇSO 22 Nisan Cuma günü saat 21:00’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak. Oğuzhan Kavruk yönetimindeki DÇSO, Antalya konserinde çocukların çok sevdiği “Fonikler Köyü” performansıyla sahnede yer alacak. Sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk platformu olarak hayata geçirilen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserlerinin bilet satışından sağlanan gelirin tamamı, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında, çeşitli eğitim projelerine katkı için bağışlanıyor.

İstanbul Modern’den 23 Nisan’a özel proje: Sevimli Dostlar

İstanbul Modern, çocukların doğayla kurdukları bağı sanat yoluyla güçlendirmeleri amacıyla, sanatçıların proje için geliştirecekleri desenlerden yola çıkarak çocuklara sanat çalışmaları üretebilecekleri yaratıcı fikirler sunuyor. İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla renkli hayaller kurmaya çağırıyor. Çağdaş sanatçılar Ramazan Bayrakoğlu, TORK Dans, Lamia Karaali, Necla Rüzgar, Yusuf Taktak, Güneş Terkol ve Tuna Uysal işbirliğinde yürütülen “Sevimli Dostlar” projesi 15-24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. “Sevimli Dostlar” projesinde yer alan çağdaş sanatçılar çocuklar için boş kâğıtlar üzerinde hayal edilerek tasarlanmış hayvan figürleri hazırlıyor. Çocukların üretimlerinin fotoğrafları, www.istanbulmodern.org adresinde 16 Mayıs 2022 tarihine kadar sergilenecek.