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GündemKadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!
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Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

Bugün ne kandili, 20 Nisan ne günü? Sorularına yanıt aranarak bugün kandil olup olmadığı sorgulanıyor. Ramazan ayı ihya edilirken, öte yandan Kadir gecesi aramaları da artıyor. Peki, Kadir gecesi ne zaman 2022, bugün kandil mi? 2022 Kandilleri…

20.04.2022 - 12:33 |
Kadir gecesi ne zaman 2022? 20 Nisan ne günü, bugün kandil mi? 2022 kandiller!

Ramazan ayının bugün 17. günü. Ramazan ayı sona yaklaştıkça kadir gecesi için yapılan aramalar da arttı. Bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an’ın indiği gece olan Kadir gecesi, günahlardan arınmanın da gecesidir.

20 Nisan ne günü, bugün kandil mi?

20 Nisan 571 peygamber efendimizin doğum günüdür, kandil değildir.

Kadir gecesi ne zaman 2022?

Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

2022 kandil günleri

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE:  BERAT KANDİLİ

7  Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ 

2022 Ramazan Bayramı

1  Mayıs PAZAR: AREFE

2  Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3  Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4  Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2022 Kurban Bayramı

8  Temmuz CUMA: AREFE

9  Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

 

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