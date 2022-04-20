20 Nisan 571 peygamber efendimizin doğumu! Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve resimli, kısa Kutlu Doğum Haftası mesajları

20 Nisan 571 peygamber efendimizin doğumu için mesaj göndermek, sosyal medya platformları üzerinden paylaşım yapmak ve peygamber efendimizi anmak isteyenler için Hz. Muhammed doğum günü sözleri ve Peygamber efendimizin doğum günü mesajları adı altında birbirinden anlamlı sözler derledik.

20 NİSAN 571 PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUMU

Muhammed, İslam tarihinde Fil Yılı olarak adlandırılan dönemde Mekke'de doğdu. Bahsedilen bu tarih, kesin olarak bilinmemekte ve geriye dönük yapılan hesaplamalar ile bazı kaynaklarda 17 Haziran 569, 570, bazı kaynaklarda da 20 Nisan 571 (Mısırlı El Feleki) yılı olarak geçmektedir. Beaumont Burnaby Sherrard, el-Felekî'nin hesaplamalarındaki bazı yanlışları ortaya koymuştur. Lawrence Conrad, "Muhammed'in yaşam tarihleriyle ilgili olarak, "H. ikinci yüzyıla kadar Peygamber'in doğum tarihiyle ilgili İslami bilimsel görüş, 85 yıllık bir çeşitlilik sergilemiştir" ifadesini kullanmaktadır. İslâmi kaynaklarda ağırlıklı olarak Muhammed'in, milattan sonra 571 yılında, "Fil Vakası"nın olduğu yılda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) Pazartesi gecesi, yani Arapların takvim başı olarak kullandıkları "Fil Vakası"ndan 52 gün sonra doğduğu belirtilmektedir. Siyer ve İslam tarihi yazarları, bu doğumun Rebiülevvel ayında bir pazartesi günü sabaha karşı olduğu konusunda genel olarak ittifak etmişlerse de, ayın kaçıncı günü olduğu konusunda görüş birliğine varamamışlardır. Bu konudaki ihtilafların rivayet çeşitliliğinden kaynaklanmasının yanı sıra, Ay takviminin Güneş takviminden farklı olması ve Araplardaki nesi uygulamasından da kaynaklandığı günümüzde ifade edilmektedir.

Muhammed'in doğum tarihini Fil Vak'ası'nın meydana geldiği yılın 9 Rebîülevvel'i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tespit etmişti. Böylece Kutlu Doğum Haftası 20-26 Nisan tarihleri arasında kutlanmaya başladı. Muhammed'in miladi takvime göre doğum günü olan 20 Nisan gününe denk gelen bir haftadır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Bu mübarek haftada Peygamber Efendimizin “Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar.” hadisini idrak edebilmek dileğiyle, kandiliniz mübarek olsun.

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım..Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin.

O’na Uyunuz.. O’nu Örnek Alınız Ki O, Sizde Her gün Yeniden Doğsun...Yüreğinizi Verin Ki O’na, Yarın Orada Sizinle Olsun.

Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 ɑsırdır dɑim sensizliğe sürüldük. Sɑnɑ sɑlɑt ve selɑm gönlümüz senle dolsun. Bizleri sɑnɑ ümmet yɑpɑnɑ hɑmdler olsun. Kutlu Doğum Haftanız mübarek olsun.

Yalvarışımı kabul eyle!.. Şefaat mumunu yak Ya Resûlullah!.. Yak ki, aciz kalemimi aradan kaldırarak o muma atılayım.. Ömür ırmağımı senin saadet havuzuna akıtayım.. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Allah, nice gül kokulu sevgi dolu Kutlu Doğum haftası kutlamayı nasip etsin

Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

İnsana dair bütün güzellik ve tüm ahlaki erdemleri bünyesinde toplayan sevgililer sevgilisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (sav), âlemlere rahmet olarak dünyamızı şereflendirdiği, insanlığı hakikatin ışığı ile aydınlattığı bir kutlu doğuşun yıldönümünü en içten duygularımla kutlarım.