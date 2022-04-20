Cezaevi aracına bombalı saldırı! Acı haber geldi...

Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

BAKAN SOYLU: PATLAMANIN NEDENİ EYP’Lİ SALDIRI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamanın EYP’li saldırı olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum” dedi.

BOZDAĞ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şehit olan infaz koruma memurunun Cengiz Yiğit olduğunu belirtti. Yiğit’e rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Bozdağ, “Bursa’da infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, infaz koruma memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlk verilere göre uzaktan kumandalı bir EYP’nin patlatıldığı değerlendirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli tahkikatları sürdürmektedir. Bu alçak pusuyu kuran hain katiller en kısa sürede yakalamaktır” ifadelerini kullandı.

EYP ELEKTRİK DİREĞİNİN YANINA YERLEŞTİRİLMİŞ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, elektrik direğinin yanına yerleştirilen EYP’nin servis otobüsünün geçişi sırasında infilak ettirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, “Bugün saat 07.40 gibi elim bir saldırı yaşadık. Ceza infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracımız buradan geçerken ileride sizlerin de gördüğü elektrik direğinin dibine el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz bir patlayıcı döşenmiş. Uzaktan kumandayla yönetildiğini değerlendirdiğimiz bir patlayıcı. Araç geçerken patlatılmış ve maalesef araçtaki bir tane ceza infaz koruma memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var. Onun dışında iki yaralımız taburcu edildi. Diğer yaralı memur arkadaşlarımız da hastaneye götürülmüştü onlarda da bir sorun gözükmüyor şükürler olsun” diye konuştu.

Saldırının faillerinin belli olup olmadığı yönündeki soruya Vali Canpolat, “Şu an elimizde net bilgi yok olduğu zaman açıklarız" yanıtını verdi.

GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ

Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cengiz Yiğit’in Gemlik’ten geçici görevli Bursa’ya geldiği belirtildi. Yiğit için bugün adliye önünde tören düzenleneceği, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı’ya uğurlanacağı bildirildi.

YARALILARDAN 1’NİN DURUMU AĞIR

Bu arada saldırı sırasında servis otobüsünde 30 personelin olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan 4 kişiden Ruhan Erdem, Osman Avcıbaş ve İbrahim Tanır’ın Bursa Şehir Hastanesi’ne, Sadık Özkul ise Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan Ruhan Erdem’in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

BAKANLAR KENTE GELİYOR

Bu arada saldırının ardından İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kente gelmek için yola çıktıkları bildirildi.