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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12’si yakalandı.

20.04.2022 - 11:07 | | İHA
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü bir soruşturmaya dayanan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması çerçevesinde yeni şüpheliler tespit etti.

Farklı soruşturmalar çerçevesinde haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade beyanları bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda 12 FETÖ mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Baskında 58 bin 61 dolar, 73 bin 465 euro para ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yapılan araştırmalarda 1 FETÖ üyesinin yurtdışına kaçtığı anlaşıldı. Polis, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

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