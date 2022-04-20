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PKK'ya para aktaran 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Diyarbakır merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK'ya para transferi yaptıkları tespit edilen, aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkan yardımcılarından birinin de olduğu 44 kişi için gözaltı kararı verildi.

20.04.2022 - 11:40 | | Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)
PKK'ya para aktaran 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik 2 yıl süren çalışma yapıldı. 2019 yerel seçimleri sonrası HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıkları, bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldığı ayrıca HDP'li belediyeler döneminde bazı iş yerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu başkan yardımcılarından birinin de olduğu 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon sürdürülürken, soruşturmayla örgütün finansal ağının ortaya çıkarılacağı belirtildi.

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