Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada mÃ¼ÅŸteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatlarÄ± yer aldÄ±. DuruÅŸmayÄ± CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu da seyirci olarak izledi.Â

Ä°LK AÃ‡IKLANAN MÃœTALAA TEKRAR EDÄ°LDÄ°

Esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez aÃ§Ä±klayan savcÄ±lÄ±k, 16 AralÄ±k 2021'de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼talaayÄ± tekrar etti. Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un evine giderek bahÃ§esinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini ve fotoÄŸrafÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu'na gÃ¶nderdiÄŸini belirtti. SavcÄ±lÄ±k, "Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etme" suÃ§undan Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. MÃ¼talaaya karÅŸÄ± sÃ¶z verilen mÃ¼ÅŸteki avukatÄ± Sezgin TunÃ§, sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Avukat TunÃ§, "Bir Ã¶nceki celse nÃ¶betÃ§i savcÄ± tarafÄ±ndan aksi yÃ¶nde mÃ¼talaa beyanÄ± deÄŸiÅŸtirilerek beraate yÃ¶nelik mÃ¼talaa verilmiÅŸtir. Biz bu durumla daha Ã¶nce karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Bilmiyorum siz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

SanÄ±k avukatÄ± Ã‡aÄŸdaÅŸ KarakÃ¼Ã§Ã¼k, mÃ¼talaaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Esas hakkÄ±ndaki savunmamÄ±zÄ± daha sonra yapacaÄŸÄ±z" dedi.Â

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

Ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, bu celse deÄŸiÅŸen mÃ¼talaa beyanÄ±na karÅŸÄ± savunma hakkÄ± baÄŸlamÄ±nda sanÄ±k avukatÄ±na sÃ¼re verilerek ertelendi.Â

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede sanÄ±k Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoÄŸrafladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ddianamede sanÄ±k Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n "Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek" suÃ§undan 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.