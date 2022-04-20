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Fahrettin Altun'un evinin fotoÄŸraflanmasÄ± davasÄ±: SavcÄ±lÄ±k yine mütalaa deÄŸiÅŸtirdi

Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuksuz yargÄ±lanan CHP ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n davasÄ±nda savcÄ±lÄ±k Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°lk mÃ¼talaasÄ±nda sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen ve 8 Mart'ta gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada sanÄ±ÄŸÄ±n beraat etmesini isteyen savcÄ±lÄ±k, mÃ¼talaasÄ±nÄ± yine deÄŸiÅŸtirerek sanÄ±ÄŸÄ±n "Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etme" suÃ§undan 5 yÄ±la kadar hapsini istedi.Â

20.04.2022 - 11:29 | | Halil Sadri YILMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)
Fahrettin Altun'un evinin fotoÄŸraflanmasÄ± davasÄ±: SavcÄ±lÄ±k yine mütalaa deÄŸiÅŸtirdi

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada mÃ¼ÅŸteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatlarÄ± yer aldÄ±. DuruÅŸmayÄ± CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu da seyirci olarak izledi.Â 

Ä°LK AÃ‡IKLANAN MÃœTALAA TEKRAR EDÄ°LDÄ°

Esas hakkÄ±ndaki mÃ¼talaasÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez aÃ§Ä±klayan savcÄ±lÄ±k, 16 AralÄ±k 2021'de aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± mÃ¼talaayÄ± tekrar etti. Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un evine giderek bahÃ§esinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸini ve fotoÄŸrafÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu'na gÃ¶nderdiÄŸini belirtti. SavcÄ±lÄ±k, "Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etme" suÃ§undan Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. MÃ¼talaaya karÅŸÄ± sÃ¶z verilen mÃ¼ÅŸteki avukatÄ± Sezgin TunÃ§, sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Avukat TunÃ§, "Bir Ã¶nceki celse nÃ¶betÃ§i savcÄ± tarafÄ±ndan aksi yÃ¶nde mÃ¼talaa beyanÄ± deÄŸiÅŸtirilerek beraate yÃ¶nelik mÃ¼talaa verilmiÅŸtir. Biz bu durumla daha Ã¶nce karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Bilmiyorum siz karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

SanÄ±k avukatÄ± Ã‡aÄŸdaÅŸ KarakÃ¼Ã§Ã¼k, mÃ¼talaaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Esas hakkÄ±ndaki savunmamÄ±zÄ± daha sonra yapacaÄŸÄ±z" dedi.Â 

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

Ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, bu celse deÄŸiÅŸen mÃ¼talaa beyanÄ±na karÅŸÄ± savunma hakkÄ± baÄŸlamÄ±nda sanÄ±k avukatÄ±na sÃ¼re verilerek ertelendi.Â 

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede sanÄ±k Suat Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoÄŸrafladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ddianamede sanÄ±k Ã–zÃ§aÄŸdaÅŸ'Ä±n "Ã–zel hayatÄ±n gizliliÄŸini ihlal etmek" suÃ§undan 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapsi isteniyor.

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