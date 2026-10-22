NATO zirvesinde dünya liderlerine ikram edilmişti! Söğüt ve kille yapılan kovanlarda hasat başladı

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Bitlisli bal üreticisi Güven Güngördü, 2 bin 400 rakımlı yaylalarda baba mesleğini sürdürdüklerini belirterek, 2026 yılı kara kovan balı hasadına başladıklarını söyledi. Güngördü, "2026 yılı kara kovan balı hasadına başladık. Havaların soğumasıyla birlikte hasat zamanı geldi. Dünyaca ödüllü Bitlis kara kovan balının hasadına bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Bitlis balı, prolin miktarı yüksek, kaliteli ve marka değeri olan bir ürün. Kara kovan balı, arının balı kendi doğal sürecinde üretmesi anlamına geliyor. Biz de geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz balların hasadını yapıyoruz. Bölgenin zengin bitki örtüsü balın kalitesine de katkı sağlıyor. Biz dört kardeş olarak yıllardır arıcılık yapıyoruz ve kendi üretimlerimizi firmamız aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz. Daha önce ürettiğimiz ballarda çeşitli ödüller de aldık" dedi.