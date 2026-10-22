Ağabeyinden emanet aldı, köfteciliği bırakıp direksiyona geçti: Günde 15 saat çalışıyorum, kadınların yapamayacağı iş yok
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Deniz Helvacıoğlu, eski taksici ağabeyinin emekli olmasının ardından direksiyon başına geçerek taksiciliğe adım attı. Daha önce yürüttüğü köftecilik mesleğini bırakarak haftanın 7 günü, günde ortalama 15 saat direksiyon sallayan Helvacıoğlu, Antakya sokaklarında hem müşterilerin hem de durak arkadaşlarının takdirini topluyor.
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Antakya'da yaşayan Deniz Helvacıoğlu, uzun yıllar araç kullandıktan sonra ağabeyinin yönlendirmesiyle taksiciliğe adım attı. Ağabeyinin emekli olmasıyla onun kullandığı taksiyi devralan Helvacıoğlu, daha önce yaptığı köftecilik mesleğini bırakarak yeni bir başlangıç yaptı. Yaklaşık 3 aydır direksiyon başında olan Helvacıoğlu, Antakya'nın Vali Göbeği ve çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde yolcularını gidecekleri yerlere ulaştırıyor. Kadın taksici olduğunu görenlerin şaşırdığını belirten Helvacıoğlu, müşterileriyle kurduğu iletişimden ve aldığı olumlu geri dönüşlerden memnun olduğunu dile getirdi.
"MESLEĞİMİ SEVİYORUM, İYİ Kİ BU İŞE BAŞLAMIŞIM. YAKLAŞIK 3 AYDIR TAKSİCİLİK YAPIYORUM"
Ağabeyinden emanet olarak aldığı taksicilik mesleğini sürdüren Deniz Helvacıoğlu, "Abimin sayesinde bu mesleğe başladım. Abim eski taksicilerden, ben de araç kullanmayı çok sevdiğim için bana ‘Gel, seni de bu işe geçirelim' dedi. İyi ki de başlamışım, çok memnunum. Halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Bir kadın olarak taksicilik yaptığımı görenler şaşırıyor. Ancak kadınların yapamayacağı hiçbir iş olmadığını düşünüyorum. Mesleğimi seviyorum, iyi ki bu işe başlamışım. Yaklaşık 3 aydır taksicilik yapıyorum ve henüz yeniyim. Çok şükür, şimdiye kadar kötü bir durumla karşılaşmadım. Allah herkesten razı olsun. İnsanlar şaşırsa da genellikle güzel yorumlar ve olumlu tepkiler alıyorum. Müşterilerimizle iletişimimiz çok güzel. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Müşterilerim bilmediğim yerlerde bana çok yardımcı oluyor ve desteklerini hissettiriyorlar. Duraktaki arkadaşlarıma da buradan selam gönderiyorum" dedi.
"GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜREM ORTALAMA 15 SAATİ BULUYOR VE MÜŞTERİMİZ OLDUĞUNDA ÇAĞIRIYORLAR"
Haftanın her günü ortalama 15 saat kentin sokaklarında direksiyon sallayan Deniz Helvacıoğlu, "Günlük çalışma sürem ortalama 15 saati buluyor. Müşterimiz olduğunda çağırıyorlar, biz de gidip alıyoruz. Bazen durak dışında, evden çıkıp müşterilerimize hizmet verdiğimiz de oluyor. Telefonla haftanın her gün 24 saat müşterilerimizin hizmetindeyiz. Ben Antakya'da, Vali Göbeği ve çarşı merkezinde çalışıyorum. Çok çalışmaya alışkın olduğum için bu meslek beni pek yormuyor. Daha önce köftecilik yapıyordum. Şimdi taksiciliğe başladım. İnşallah Allah bu mesleği sürdürmeyi de nasip eder. Yaklaşık 11 yıldır araç kullanıyorum. Önceki işim nedeniyle de sürekli trafikteydim. Araba kullanmayı çok sevdiğim için bu durum benim için bir avantaj oldu. Artık arabamla daha fazla zaman geçiriyor, daha çok yol yapıyor ve bundan daha fazla mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.
"KADIN TAKSİCİLERİ DESTEKLİYORUZ, TAKSİCİLİK MESLEĞİNE KADINLAR YAKIŞIYOR"
Taksicilik mesleğine kadın sürücülerin yakıştığını söyleyen Mustafa Kartal, "Kadın taksicileri destekliyoruz. Taksicilik mesleğine kadınlar yakışıyor. Bütün meslektaşlarım Deniz ablayı destekliyorlar. Deniz abla çok iyi araç sürücüsü. Durakta kadın sürücüsünün olması duraktaki meslektaşlarıma çeki düzenli olmasını sağladı" ifadelerini kullandı.