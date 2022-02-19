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'Pençe- Kaplan'da beş terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.02.2022 - 14:18 | | DHA
'Pençe- Kaplan'da beş terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe- Kaplanda beş terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu

 

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