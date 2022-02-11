Taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
11.02.2022 - 15:58 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolumuza taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 33 oldu" denildi.