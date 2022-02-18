Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu! TSK’ya muvazzaf subay adayı alınacak! İşte subay başvurusu şartları!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), subay adayı alacak. Yayınlanan ilana göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hukuk sınıfı subay temini yapılacak. Peki, TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılır? Subay başvurusu şartları ne? İşte personel temin başvuru ekranı!

TSK SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklar. Başvuruların tamamlanmasını müteakip başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav 02 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınav merkezi ve sınav yeri planlaması adaylara ilan edilecektir. İhtiyaç halinde yazılı sınav tarihi değiştirilebilecek, değişiklik yapılması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyuru yapılacak.

Başvuru ekranı için tıklayın

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yazılı sınava girmek için adaylar, en geç 24 Mart 2022 saat 16.00’a kadar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait “TR630001200919400006000072” İBAN numaralı hesaba [Şube Kodu:194 (Halkbank Merkez Şubesi), Hesap No:06000072] yazılı sınav için 225 (ikiyüzyirmibeş) TL yatıracak, havale/EFT formu açıklama bölümüne mutlaka sırasıyla “TC kimlik numarası, adı soyadı ve ‘MSB Hukuk Sınavı’ ibaresinin yazılması sağlanacaktır.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacak.

Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay/yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(2) Hukuk Sınıfı Subay temini kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecek.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Genel Başvuru Şartları:

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(e) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(f) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(g) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(ğ) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

(h) Başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT) başarılı olmak,

(ı) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

YAŞ İLE İLGİLİ ŞARTLAR

01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarih doğumlular), başvuru yapabilecek.

2022 SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ

- Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

- Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

- Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

- Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.

- Özlük ve Mali Haklar

Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN