Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu 73 sözleşmeli personel alacak!

Erciyes Üniversitesi duyurdu! Sözleşmeli personel alınacak. Yayımlanan ilana göre, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle 73 sözleşmeli personel alacak. Alım yapılacak kadrolar ise, hemşire, anestezi teknisyeni, elektronörofizyoloji teknikeri, diş protez teknikeri ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak ilanda belirtildi. Peki, Erciyes Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte personel alımı ilanının detayları…

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 17/02/2022 - 03/03/2022 (23.59) tarihleri arasında alınacak. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR!

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak

- Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

- Nitelik Kodu H01 Hemşire, H02 Hemşire, ST01 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri), ST02 Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji Teknikeri) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde; ST03 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Veteriner Fakültesi bünyesinde; ST04 Sağlık Teknikeri (Diş Protez Teknikeri) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde, KG01 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) ve KG02 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) unvanı ile yerleştirilen adaylar Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek olup, ihtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)

- İlan edilen tüm kadrolar için müracaat edecek adaylarda 17/02/2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (17.02.1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

b. Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak,

c. 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

ç. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosunun 70+10=80’den fazla, 70-15=55’ten az olmaması gerekmektedir.) (Örneğin; 160 cm boyunda olan bir kadın adayın kilosunun 60+10=70’ten fazla, 60-15=45’ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecek. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyecekler. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekiyor. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekiyor.

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