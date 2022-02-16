MSB: Hudutlarda 8'i terör örgütü mensubu 10 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 2'si PKK/KCK, 2'si DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.
16.02.2022 - 16:24 |
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.