MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
17.02.2022 - 11:04 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2022
Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/uMtGkLNYyj