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GündemMSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

17.02.2022 - 11:04 |
MSB duyurdu: 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığındaki teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz! Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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