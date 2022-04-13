GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemPençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Kaplan' bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13.04.2022 - 10:20 |
Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe- Kaplan bölgesinde 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etti
İlgili Haber
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
İlgili Haber
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'e-Devlet verileri sızdırıldı' iddiasına yalanlama
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi
İlgili Haber
Bakan Kasapoğlu öğrencilerle sahurda bir araya geldi
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu
İlgili Haber
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu

GÜNCEL HABERLER

Dünyanın en iyi çalışma şartlarına sahip şirketleri açıklandı! Zirve değişmedi...

Dünyanın en iyi çalışma şartlarına sahip şirketleri açıklandı! Zirve değişmedi...

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Flaş karar, güncelleme yapıldı, artık...

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Flaş karar, güncelleme yapıldı, artık...

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Flaş karar, güncelleme yapıldı, artık...

Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu! Flaş karar, güncelleme yapıldı, artık...

Sıradaki Haber
Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Japon araştırmacıdan Ukrayna'daki yıkımı gösteren 3 boyutlu harita

Sıradaki Haber
Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

Bakan Nebati duyurdu! Dün rekora imza attı, tarihinin en yüksek kapanışı...

Sıradaki Haber
Kamudaki 700 bin işçiye müjde! İkramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

Kamudaki 700 bin işçiye müjde! İkramiye (tediye) ödemesi yapılacak! Kim, ne kadar ikramiye alacak?

Sıradaki Haber