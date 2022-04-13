Bakan KasapoÄŸlu Ã¶ÄŸrencilerle sahurda bir araya geldi

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°zmir'e geldi. Adnan Menderes HavalimanÄ±nda Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan KasapoÄŸlu, sahur iÃ§in Kredi Yurtlar Kurumu Ä°nciraltÄ± Erkek Ã–ÄŸrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ã–ÄŸrenciler ile birlikte sahur yapan Bakan KasapoÄŸlu, sahur sonrasÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin taleplerini dinledi. Bakan KasapoÄŸlu, Ã¶ÄŸrenci yurduna yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ardÄ±ndan beraberindeki heyet ile yurttan ayrÄ±ldÄ±.Â