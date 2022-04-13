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Bakan KasapoÄŸlu öÄŸrencilerle sahurda bir araya geldi

GenÃ§likve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Ã§eÅŸitli temaslara bulunmak Ã¼zere Ä°zmir'e geldi. Bakan KasapoÄŸlu, bir erkek Ã¶ÄŸrenci yurduna ziyarette bulunarak, Ã¶ÄŸrenciler ile birlikte sahur yaptÄ±.Â

13.04.2022 - 07:12 | | Halil Ä°brahim KARABIYIK/Ä°ZMÄ°R, (DHA)
Bakan KasapoÄŸlu öÄŸrencilerle sahurda bir araya geldi

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere Ä°zmir'e geldi. Adnan Menderes HavalimanÄ±nda Ä°zmir Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Bakan KasapoÄŸlu, sahur iÃ§in Kredi Yurtlar Kurumu Ä°nciraltÄ± Erkek Ã–ÄŸrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Ã–ÄŸrenciler ile birlikte sahur yapan Bakan KasapoÄŸlu, sahur sonrasÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin taleplerini dinledi. Bakan KasapoÄŸlu, Ã¶ÄŸrenci yurduna yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ardÄ±ndan beraberindeki heyet ile yurttan ayrÄ±ldÄ±.Â 

Bakan KasapoÄŸlu Ã¶ÄŸrencilerle sahurda bir araya geldi

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