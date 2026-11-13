Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

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Çünkü 15 Kasım'da her sene yoğunluk oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de insanlar mağdur oluyor. Bu durum bizi de mahcup ediyor. Mağduriyet oluşmaması ve sıkıntı yaşanmaması için sürücülerin daha erken gelmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.