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GündemUygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi
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Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

13.11.2026 - 19:19Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kar yağışları ve sağanaklarla beraber hava sıcaklıkları düştü. Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması nedeniyle Düzce'deki lastik bakım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor.

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Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler kış lastiği değişimi için lastik bakım merkezlerine yöneldi. 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde işletmelerde yoğunluk oluşurken, uzmanlar sürücülerin kar yağışını beklemeden lastiklerini değiştirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

2Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

"Kar yağmasını beklememek lazım"

Lastik Bakım Merkezi Müdürü Ümit Sel, kış lastiği değişimlerinde yoğunluğun başladığını belirterek, "Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Malum, yoğunluk başladı. 15 Kasım geldi. Ticari araçlarda kış lastiği zorunlu.

3Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

Sürücüler de can güvenlikleri için buna uyuyor. Bu nedenle yoğunluğumuz var. Aslında mantıklı olan sadece kar yağmasını beklememek. Hava sıcaklığında sihirli bir rakam var, biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kış lastiğinin mutlaka takılması lazım. Biz de sürekli bu konuda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

4Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

"15 Kasım'ı beklememekte fayda var"

Son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğünü hatırlatan Sel, kış lastiği değişiminin geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Mesela bugün sabah uyandığımızda hava sıcaklığı eksilerdeydi. Yani kış lastiğini takma zamanı artık gelmiş demektir. İlla 15 Kasım'ı beklememekte fayda var.

5Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

Çünkü 15 Kasım'da her sene yoğunluk oluyor. Hem biz sorun yaşıyoruz hem de insanlar mağdur oluyor. Bu durum bizi de mahcup ediyor. Mağduriyet oluşmaması ve sıkıntı yaşanmaması için sürücülerin daha erken gelmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

6Uygulama 15 Kasım'da başlayacak! Bakım merkezlerinde kış lastiği yoğunluğu başladı: Uzmanından dikkat çeken uyarı geldi

Sürücülere erken değişim çağrısı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte lastik bakım merkezlerindeki hareketlilik artarken, Ümit Sel, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için kış lastiği değişimlerini son güne bırakmamalarını tavsiye etti.

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