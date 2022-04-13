NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden, yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±z Siber ve Ä°stihbarat birimlerince 3 ay Ã¶nce yapÄ±lan operasyonlarÄ±n deÄŸerlendirilmesinde; bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlarÄ±n bir oltalama ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yÃ¶ntemi olduÄŸu, aynÄ±Â konularÄ±n yeniden gÃ¼ndeme getirilerek devlet bÃ¼yÃ¼klerimize ait fotoÄŸraf ve kiÅŸisel bilgilerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ dÃ¼zenleyici programlar vasÄ±tasÄ±yla Ã§ipli kimlik kartÄ±na yerleÅŸtirilip paylaÅŸÄ±lmak suretiyle bir sÄ±zÄ±ntÄ± olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir" denildi.

'SUÃ‡ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca vatandaÅŸlarÄ± paniÄŸe sevk eden asÄ±lsÄ±z haberleri yayanlar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulacaÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n devamÄ±ndaÂ ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Merkezi NufÃ¼s Ä°daresi Sistemi (MERNÄ°S)Â intranet (kapalÄ± devre) Ã§alÄ±ÅŸan,Â internet ortamÄ±na kapalÄ± bir sistemdir. NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olan MERNÄ°S'in de iÃ§inde bulunduÄŸu tÃ¼m sistemler iÃ§in her yÄ±l sÃ¼rekli ve dÃ¼zenli olarak baÄŸÄ±msÄ±z farklÄ± firmalara sÄ±zma testi yaptÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. YapÄ±lan testler sonucunda NVÄ°GM'nin gÃ¼venlik sistemlerinin Ã§ok iyi olduÄŸu raporlanmÄ±ÅŸ, ayrÄ±ca verilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik herhangi bir zafiyetin olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir.Â AyrÄ±ca NVÄ°GM veri tabanlarÄ±nda fotoÄŸraflÄ± Ã§ipli kimlik kartÄ± gÃ¶rselleri de yer almamaktadÄ±r. Devletin kurumlarÄ±na karÅŸÄ± gÃ¼veni zedelemeye yÃ¶nelik ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± paniÄŸe sevk eden bu tÃ¼r asÄ±lsÄ±z haberleri yayan kiÅŸi ve kiÅŸiler hakkÄ±nda BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Hukuk Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulunulacaktÄ±r."Â

E-DEVLET: VERÄ° SIZINTISI Ä°DDÄ°ALARI GERÃ‡EÄžÄ° YANSITMAMAKTADIR

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi e-Devlet KapÄ±sÄ±'ndan da konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "e-Devlet KapÄ±sÄ± veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± iddialarÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r" denildi. E-Devlet KapÄ±sÄ±'nda vatandaÅŸlarÄ±n kimlik kartÄ± gÃ¶rsellerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Siber gÃ¼venliÄŸin ana Ã¶znesi bireye yÃ¶nelik alÄ±nabilecek tedbirler, ulusal siber gÃ¼venliÄŸimizin temelini oluÅŸturmaktadÄ±r. Dijital mecralarÄ± kullanÄ±rken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz gÃ¼venliÄŸi konularÄ±nda bireyler tarafÄ±ndan alÄ±nacak Ã¶nlemler en etkin koruma yÃ¶ntemidir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

USOM: ZARARLI FAALÄ°YET GÃ–STEREN ONLARCA SÄ°TE ENGELLENMEKTEDÄ°R

Konuyla ilgiliÂ Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezi (USOM) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sahte kimlik kartÄ± Ã¼reten sitelerin engellendiÄŸi belirtilerek, "Sahte kimlik kartÄ± Ã¼reten web siteleri USOM ekiplerimiz tarafÄ±ndan daha Ã¶nce tespit edilerek bu ve benzeri zararlÄ± faaliyet gÃ¶steren onlarca web sitesine eriÅŸim engellenmektedir.Â Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, mÃ¼nferit biÃ§imde kiÅŸilerin web sitelerine ait giriÅŸ bilgilerinin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla kullanÄ±lan sahte web siteleri ve zararlÄ± yazÄ±lÄ±mlara karÅŸÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±n her zaman teyakkuzda olmasÄ± Ã¶nerilmektedir" denildi.