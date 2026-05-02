Park halindeki araçlara çarpıp takla attı, alkolmetreye üfleyemedi

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak Sokak’tan Alemdar Sokak istikametine dönüş yapmak isteyen F.D. idaresindeki 14 FB 828 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 14 ABL 306 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan 14 ABL 306 plakalı araç da önünde park halindeki 14 AS 206 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada, 14 FB 828 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ters dönen araçtan çıkarılan sürücü F.D., kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza anı kamerada



Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü F.D.'ye polis ekipleri tarafından alkol testi yapılmak istendi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin dakikalar süren tüm yönlendirmelerine ve uğraşlarına rağmen alkolmetre cihazına üflemekte başarılı olamadı.

İLGİLİ HABER Kastamonu'da hava sıcaklığı düştü kar yağışı etkili oldu

O anlar ve polis ekiplerinin çabası saniye saniye kameralara yansıdı.Alkolmetre cihazına üfleyemeyen F.D., alkol oranının belirlenmesi amacıyla kan testi yapılmak üzere polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından, olayla ilgili inceleme başlatıldı.